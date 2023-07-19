Мишустин указал на важность защиты таможенных ресурсов России от кибератак

По словам премьер-министра, соответствующие данные "крайне чувствительны для бизнеса, для государства"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в постоянном режиме заниматься защитой таможенной IT-инфраструктуры России от кибератак, чтобы чувствительная для бизнеса и государства информация не попадала к злоумышленникам.

На встрече с врио главы Федеральной таможенной службы Русланом Давыдовым председатель правительства отметил, что таможня серьезно продвинулась по пути цифровой трансформации, и очень важно решать вопросы кибербезопасности, так как соответствующие данные "крайне чувствительны для бизнеса, для государства".

"Необходимо сделать все, чтобы значимая, чувствительная информация не попадала в том числе в руки злоумышленников, чтобы нельзя было осуществить какие-то DDoS-атаки на серверное оборудование таможенной службы", - сказал Мишустин.

Давыдов отметил, что инфраструктура ФТС в условиях специальной военной операции представляет "лакомый объект для противника", поэтому проводится целый комплекс мероприятий по усилению кибербезопасности.

"Это очень важное направление, этим нужно заниматься в постоянном режиме. Рассчитываю на то, что все заявленные планы будут выполнены", - обратился к врио главы ФТС Мишустин.