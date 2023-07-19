Продажи электромобилей в ЕС впервые превысили продажи машин на дизельном топливе

В Европейской ассоциации автопроизводителей сообщили, что доля электрокаров составила 15,1%

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Количество проданных в Евросоюзе (ЕС) электромобилей в июне впервые превысило продажи машин на дизельном топливе. Об этом в среду сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Как отмечается в ее заявлении, доля электромобилей от общего числа проданных в июне легковых машин составила 15,1% (около 158 тыс. из чуть более 1 млн), в то время как автомобили на дизельном топливе составили только 13,4% (примерно 140 тыс.) всех продаж. В ассоциации подчеркнули, что количество проданных электромобилей "впервые превысило продажи дизельных машин", электрокары стали "третьим по популярности" видом личного автотранспорта в ЕС. Первое место все еще занимают машины с бензинными двигателями (36,3%), за ними следуют гибридные автомобили (24,3%).

В АСЕА также отмечают, что продажи новых легковых автомашин в ЕС за первую половину 2023 года увеличились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Всего же в ЕС за это время было продано 5,4 млн транспортных средств. Рост продаж эксперты связывают с тем, что автомобильная промышленность "восстановилась после обрыва цепей поставок, вызванных пандемией COVID-19". Однако текущие показатели все еще на 21% ниже, чем аналогичные в 2019 году.