Главы Минфинов G20 указали на риски фрагментации мировой финансово-экономической системы

Участники встречи отметили значительный масштаб накопившихся проблем, в том числе устойчиво высокую инфляцию и повсеместное повышение стоимости жизни

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министры финансов и руководители центральных банков G20 по итогам встречи в Гандинагаре (Индия) указали на риски фрагментации международной финансово-экономической системы, сообщается на сайте Минфина России.

"Министры финансов и управляющие центральными банками "двадцатки" заострили внимание на рисках фрагментации международной финансово-экономической системы", - говорится в материалах российского Минфина.

Основными темами дискуссий финансовой "двадцатки" стали: ситуация в мировой экономике и перспективы экономического роста, инструменты достижения долговой устойчивости в уязвимых странах, проблемы продовольственной и энергетической безопасности, мобилизация финансовых ресурсов для борьбы с изменением климата, укрепление многосторонних банков развития, а также реформа международного налогообложения.

Участники отметили значительный масштаб накопившихся проблем: устойчиво высокую инфляцию, повсеместное повышение стоимости жизни и значительно возросшие риски долговой уязвимости на фоне повышения ставок центральными банками в развитых странах.

"Несмотря на обнадеживающие для мировой экономики сигналы в начале года, в настоящее время реализуется сценарий, когда процентные ставки будут высокими продолжительное время, что в свою очередь снижает как краткосрочные, так и долгосрочные перспективы экономического роста", - заявил директор департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Павел Снисоренко.

О достижениях

Участники встречи отметили прогресс в реализации международной налоговой реформы, направленной на обеспечение более справедливого налогообложения международных корпораций и цифровых компаний. "Одним из главных практических достижений Индии стала разработка дорожной карты по внедрению рекомендаций независимого обзора достаточности капиталов многосторонних банков развития, что позволит дополнительно мобилизовать около $200 млрд на цели кредитования по линии многосторонних банков развития", - указывает российский Минфин.

Кроме того, была достигнута цель в $100 млрд добровольных взносов в рамках перераспределения SDR (специальных прав заимствования среди стран - участниц Международного валютного фонда) в пользу более бедных государств. Также продолжается реструктуризация задолженности стран с низким уровнем доходов.

Следующая встреча пройдет в рамках годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре 2023 года в Мараккеше.