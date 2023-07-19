19 июля, 08:29

Сбер открыл в Керчи свой первый офис

В офисе есть зона премиального обслуживания "Сберпремьер" и круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Сбербанк открыл свой первый офис с круглогодичной зоной самообслуживания в городе Керчи Республики Крым, сообщили в среду в пресс-службе компании.

"Офис Сбера начал работу в Керчи, самом крупном восточном городе полуострова Крым. Теперь жители и гости города могут получить моментальную дебетовую и кредитную "Сберкарту", открыть вклад, оформить ипотечный, потребительский или образовательный кредит и другие основные продукты банка. В офисе есть зона премиального обслуживания "Сберпремьер" и круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами", - говорится в сообщении.

В январе Сбербанк объявил, что начинает работу на Крымском полуострове. В мае первые отделения открылись в Ялте и Севастополе. В ходе Петербургского международного экономического форума первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин сообщил журналистам, что до конца 2023 года банк планирует довести число банкоматов на полуострове до 130. 

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