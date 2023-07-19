ФТС с февраля 2022 года оформила 7 млн тонн социальных и товаров для СВО

Общая сумма мер поддержки составила 1,4 трлн рублей, рассказал врио руководителя службы Руслан Давыдов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России с февраля 2022 года оформила более 7 млн тонн социально значимых и товаров для СВО, сообщил на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным врио руководителя ФТС Руслан Давыдов.

"Работу мы вели по нескольким направлениям. Первое, как вы сказали, это упрощение и ускорение таможенных формальностей. Это первоочередной порядок оформления социально значимых товаров и товаров для нужд специальной военной операции. Всего было оформлено более 7 млн тонн таких товаров", - сказал Давыдов.

"Общая сумма мер поддержки финансового характера составила 1,4 трлн рублей за неполных полтора года. Это льготы и отсрочки по уплате таможенных платежей, это обнуление ставок таможенных пошлин и повышение беспошлинного порога ввоза товаров интернет-торговли", - добавил он.