В Carlsberg заявили, что не получали уведомления о смене руководства в "Балтике"

В компании также сообщили, что им "неясно, какое влияние это событие окажет на текущую деятельность в России, а также на процесс продаж"

СТОКГОЛЬМ, 19 июля. /ТАСС/. Смена руководства пивоваренной компании "Балтика" была произведена без ведома и одобрения компании Carlsberg Group. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении датского производителя.

"Мы ознакомились с опубликованными Росимуществом заявлениями о назначении временного руководства пивоваренной компании "Балтика". По нашим сведениям, информация, представленная в этом заявлении, верна, - сказано в пресс-релизе. - С подписанием указа президента [РФ Владимира Путина] от 16 июля 2023 года Carlsberg Group больше не сохраняет за собой контроль над управлением или операционной деятельностью пивоваренной компании "Балтика". Таким образом, смена руководства пивоваренной компании "Балтика" была произведена без ведома и одобрения Carlsberg Group".

Датская компания также заявила, что ей "неясно, какое влияние это событие окажет на текущую деятельность пивоваренной компании "Балтика" в России, а также на текущий процесс продаж".

Carlsberg Group объявила о решении продать бизнес в РФ в конце марта 2022 года. Соглашение об этом было подписано в июне 2023 года при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных условий в ряде юрисдикций.

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ президента РФ был опубликован на официальном портале правовых актов в воскресенье. В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (дочернее предприятие Carlsberg в ФРГ).