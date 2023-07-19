DPA: цены на электроэнергию в ФРГ останутся высокими без поставок российского газа

По данным агентства, снижение цен на газ в Германии, которое наблюдалось в последнее время, носит краткосрочный характер

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Цены на электроэнергию в Германии в ближайшие годы "останутся высокими", если поставки недорогого российского газа в республику не возобновятся. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на попавшее в его распоряжение исследование швейцарской консалтинговой фирмы Prognos.

Согласно его результатам, средние оптовые цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие несколько лет "могут быть выше, чем в 2019-2020 годах, когда начался рост цен на энергоносители". Это связано в том числе с тем, что энергопотребление в республике с 2025 года будет расти быстрыми темпами на фоне "увеличения числа электромобилей и тепловых насосов", а также в связи с "развитием производства водорода". Избежать дальнейшего роста цен на электричество у ФРГ получится только при наличии доступа к дешевым поставкам газа, который "остается неизменно важным" видом топлива для страны. Однако обеспечить их будет возможно "только в том случае, если Россия вновь будет поставлять газ в Европу в полном объеме, как до начала конфликта на Украине", указывают эксперты.

Они также отмечают, что снижение цен на газ в Германии, которое наблюдалось в последнее время, носит краткосрочный характер. В будущем закупки этого вида топлива в республике снова подорожают, в том числе и потому, что "цены на сертификаты на выбросы углерода возрастут".

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В настоящий момент в республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". По данным телеканала ZDF, ФРГ замещает российский газ поставками из других стран, прежде всего из Норвегии, Нидерландов и Бельгии.