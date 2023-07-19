Бенефициаров должников за теплоэнергию МОЭК привлекли к ответственности на 2 млрд рублей

С начала 2023 года к субсидиарной ответственности по обязательствам должников привлечено 23 физических и 2 юридических лица

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бенефициаров компаний - должников ПАО "МОЭК" с начала 2023 года привлекли к субсидиарной ответственности на сумму почти 2,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду.

"ПАО "МОЭК" продолжает практику по защите своих интересов в рамках судебных споров, в том числе в сфере привлечения к субсидиарной ответственности не только руководителей, но и фактических собственников-выгодоприобретателей компаний-должников. <…> С начала 2023 года к субсидиарной ответственности по обязательствам должников привлечено 23 физических и 2 юридических лица на сумму свыше 2,18 млрд рублей. В их числе - контролирующие ООО УК "Дом-Мастер" лица на сумму свыше 1,65 млрд рублей, включая штрафные санкции. В отношении контролирующих должников лиц, по которым вступили в силу судебные акты об определении размера субсидиарной ответственности, ПАО "МОЭК" инициирует банкротство, в том числе физических лиц", - значится в сообщении.

Компания продолжает судебные споры, в том числе и по удаленным с рынка недобросовестным управляющим организациям. В числе крупнейших - экс-руководители и выгодоприобретатели компаний, ранее связанные с группой "Капитал-Инвест" - УК "Дом Мастер", ООО "Капитал-Инвест Девелопмент", УО "Максимум", УК "Покровская" и другие.

"Одним из крупнейших за все время практики привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц стало решение в отношении бенефициаров УК "Дом-Мастер" на сумму свыше 1,65 млрд рублей, включая штрафные санкции, после того, как многочисленными судебными актами было установлено, что денежные средства из УК "Дом-Мастер" выводились по фиктивным сделкам в пользу аффилированным с должником лиц вместо расчетов с кредиторами. В Арбитражном суде продолжает рассматриваться дело о привлечении к субсидиарной ответственности конечного бенефициара УК "Дом-Мастер" Кирова Т. М.", - отметили в пресс-службе.

По данным ПАО "МОЭК" общий размер задолженности за тепловую энергию и горячую воду, включая штрафные санкции за несвоевременную оплату, 16 управляющих организаций в сфере ЖКХ, у которых ранее прослеживалась связь с группой компаний "Капитал Инвест", является значительным и составляет свыше 2,35 млрд рублей, из них на УК "Дом-Мастер" приходится более 1,65 млрд рублей.

"К связанным с группой "Капитал-Инвест" можно отнести 16 управляющих компаний, которые осуществляют свою деятельность в 11 из 12 округов Москвы. Дебиторская задолженность потребителей указана по закрытому периоду и актуальна на 31 мая", - заключили в компании.