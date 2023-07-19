Дума приняла во II чтении поправку к Бюджетному кодексу о замещении суверенных евробондов

Поправки допускают возможность замещения еврооблигаций, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг невозможен из-за санкций, поясняли в Минфине

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении норму, касающуюся возможности замещать суверенные евробонды России на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Норма была инициирована правительством РФ и оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс, касающегося уточнения порядка перераспределения бюджетных средств на субсидии, нормативов зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ.

Правительство или уполномоченный им Минфин вправе осуществлять эмиссию и перевод государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, для замещения находящихся в обращении еврооблигаций РФ по согласованию с их владельцами и с возможным превышением установленных законом о бюджете показателей программы внешних заимствований и верхнего предела внешнего госдолга, говорится в тексте поправки. При этом размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций должны соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов РФ.

Кроме того, в документе указано, что эмиссия и перевод эмитентом замещающих государственных ценных бумаг РФ возможен на условиях, предусматривающих передачу (уступку) владельцем или лицом, осуществляющим права на обмениваемые евробонды РФ, всех прав по этим ценным бумагам, если перевод эмитенту замещаемых еврооблигаций "невозможен вследствие ограничительных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций".

Поправки допускают возможность замещения еврооблигаций, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг невозможен из-за санкций, поясняли ранее в Минфине.