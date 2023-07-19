Силуанов заявил, что долги регионов при дефиците бюджета не должны выходить за пределы

Как отметил глава Минфина, "дефицит бюджета не говорит о том, что у субъекта плохи дела"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Долги российских регионов в результате дефицита бюджета не должны выходить за пределы, в которых эти задолженности было бы невозможно обслужить и погасить, заявил министр финансов Антон Силуанов в Совете Федерации в ходе выступления об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

"Дефицит бюджета не говорит о том, что у субъекта плохи дела, потому что в плановом порядке и по законодательству дефицит может быть при планировании бюджета и в ходе исполнения. Это нормально. Крупные регионы, сильные регионы-доноры имеют дефицит. Это не страшно. Страшно то, чтобы долг, который образуется в результате такого дефицита, не зашкаливал за пределы, которые невозможно было бы обслужить и погасить", - сказал Силуанов, отвечая на вопросы парламентариев.

Ранее глава Минфина отмечал, что 35 регионов исполнили бюджеты в прошлом году с профицитом.