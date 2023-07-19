Маркетплейсы видят риски оборотного сбора в пользу "Почты России"

Компании предлагают подумать над альтернативами обязательному сбору

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Участники российского рынка электронной торговли видят риски в случае введения обязательного сбора с маркетплейсов в пользу "Почты России", в том числе - возможный рост цен. Компании предлагают подумать над альтернативами обязательному сбору, например, изучить развитие трансграничной торговли. Соответствующие точки зрения представители электронных площадок выразили на заседании координационного совета при Общественной палате РФ по развитию и безопасности электронной торговли, на котором обсуждался сбор в 0,5% от оборота маркетплейсов для поддержки убыточных отделений "Почты России".

"Мы считаем, что эта инициатива может оказаться вредной как для маркетплейсов, так и для конечного потребителя. <…> Мы должны осознавать, что 0,5% от оборота - во-первых, это колоссальные деньги. Наш маркетплейс, например, существует на 1% от оборота. Это деньги, которых мы лишимся, - половина. Все деньги мы вкладываем в развитие: в строительство инфраструктуры, в создание рабочих мест", - сказала заместитель GR-директора Wildberries Елена Замятина.

"Вы должны осознавать, что эти 0,5% спустятся ниже и окажутся повышением комиссии наших продавцов, а те, в свою очередь, повысят цены для конечного потребителя, в том числе - на товары первой необходимости, которые также продаются у нас на маркетплейсе. И мы должны осознавать, что этот процент будет больше, чем 0,5%. Он будет в конечном результате от 5% до 10% повышения стоимости на все продукты", - полагает она.

Альтернативные варианты

Ozon считает, что оборотный сбор не достигнет заявленной цели. "Кажется, что введение дополнительного налога в размере 0,5% с покупки для маркетплейсов - это чрезмерная мера, которая, к сожалению, далеко не факт, что сможет закрыть проблемы "Почты России". <…> И, кажется, что в столь непростое время жителям России это явно будет не очень выгодно", - сказал руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев.

"Поэтому мы считаем, что данная мера преждевременна, нужно искать альтернативные каналы развития "Почты России". Ими может быть и дистанционная доставка алкогольной продукции, и развитие трансграничной торговли, сохранение порога беспошлинного ввоза на уровне 1 тыс. евро", - добавил он.

Директор по взаимодействию с государственными органами "Ситилинка" Артем Глущенко также высказался против законопроекта. "Все компании с "Почтой" в той или иной степени сотрудничают, но, естественно, это не должен быть закон об отчислениях", - сказал он.

"Некоторое время назад высказывалось, что, если какие-то вливания финансовые осуществлять, тогда нужно и в набсовет вводить представителей компаний и следить, как деньги распределяются, как они управляются, как ведется бизнес внутри "Почты", - указал Глущенко.

Директор по взаимодействию с госорганами также отметил, что онлайн-торговля - низкомаржинальный бизнес. "Невзирая на все миллиарды, которые мы видим в отчетности, там прибыль не такая большая. Некоторые компании до сих пор убыточны. Они инвестируют колоссальные средства в развитие логистики, доставки, в IT-интеграции, инвестируют в персонал очень существенные суммы", - подчеркнул Глущенко.

Заместитель гендиректора KazanExpress по работе с госорганами Альфред Закиров отметил, что компания реализует с "Почтой России" пилотный проект по доставке товаров в почтовые отделения.

"В данный момент это реализуется в двух городах, в Нижнем Новгороде и в Ижевске, в 30 отделениях уже подобная практика реализуется. В ответ на это мы "Почте России" выплачиваем комиссию. Это пример того, как можно наладить сотрудничество без введения обязательных отчислений. Данную практику планируется продолжать. Мы планируем с "Почтой России" такое сотрудничество развивать", - рассказал представитель компании.