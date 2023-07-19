В Минвостокразвития сообщили о реализации с господдержкой более 700 проектов в Арктике

При этом 630 проектов реализуются с использованием льгот Арктической зоны России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 700 проектов реализуются с использованием различных мер господдержки в российской Арктике. Об этом ТАСС сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"При этом 630 проектов реализуются с использованием льгот Арктической зоны Российской Федерации. Почти треть из них - это проекты в сфере услуг. Около 20% - в строительстве и девелопменте. Еще 20% направлены на создание туристических сервисов и инфраструктуры. В целом на эти три отрасли приходится почти 65% от общего числа арктических проектов", - сказал он.

Как уточнили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), если говорить о лидирующих отраслях, то речь идет о различных видах бизнеса, включая предприятия общепита. Это кофейни, придорожный сервис, рестораны, в том числе таких уникальных форматов, как панорамный ресторан на вершине горы Айкуайвенчорр, который открылся недавно в Мурманской области. К сфере услуг также относятся проекты в области торговли - продовольственные магазины, объекты спорта, образования.

В сфере девелопмента строятся новые торговые и деловые центры, многоквартирные дома и жилые кварталы (реализуется около 30 проектов в сфере жилищного строительства), реконструируются производственные объекты.

Наиболее капиталоемкими, по данным КРДВ, являются нефтегазовая (21,5%) и горнорудная (17,6%) промышленности. Как сообщил заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий, объем планируемых инвестиций в этих двух отраслях составляет почти 40% от всех заявленных проектов в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). Например, в Ненецком автономном округе возводится газохимический комплекс по переработке природного газа. На острове Южный архипелага Новая Земля в Архангельской области строится горно-обогатительный комбинат. Осваивается Сырадасайское месторождение угля в Красноярском крае.

По количеству созданных рабочих мест лидерует строительная отрасль - это проекты в сфере девелопмента и субподрядные строительные компании на предприятиях крупных резидентов. По словам Скалия, реализация проектов создает синергетический эффект, когда большие компании способствуют созданию новых в сфере малого бизнеса.

Вклад в развитие регионов

Что касается эффектов от реализации подобных проектов, в КРДВ отмечают, что открытие новых кафе, булочных и магазинов, АЗС, аптек, медцентров - это все развитие инфраструктуры, которой пользуются местные жители. То есть создаются необходимые условия для проживания и ведения бизнеса в регионе. Другие проекты - открытие гостиниц, гостевых домов, баз отдыха, благоустройство рекреационных территорий - способствуют развитию туристского потенциала региона. При этом, как отметил Скалий, нельзя не отметить и крупные проекты, которые являются системообразующими в экономике арктических регионов и формируют как новые рабочие места, так и необходимую для субъектов налогооблагаемую базу, к тому же резиденты АЗРФ, реализующие крупные проекты, несут социальную ответственность перед местными жителями, многие из которых являются работниками этих предприятий.

По его словам, инвестируя в экономику макрорегиона, взамен бизнес получает налоговые льготы и административную поддержку на всех этапах реализации проектов. Линейка созданных преференций охватывает как малый, так и крупный бизнес. Установлены льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, добычу полезных ископаемых. Для освоения новых месторождений действует возможность применения налогового вычета по НДПИ - до 50% до 2032 года. Для резидентов, которые создают новые рабочие места, 75% исчисленных страховых взносов субсидируется (уплачивается) за счет средств субсидии. Таким образом, конечная нагрузка по страховым взносам составляет: 7,5% - для крупного бизнеса и 3,25% - для малого и среднего. Под руководством Минвостокразвития России КРДВ, при поддержке федеральных и региональных органов власти, выполняет комплексное сопровождение каждого проекта резидентов.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, статус резидента у них получили 85 предпринимателей, которые реализуют 88 инвестиционных проектов. Они создадут более 2 тыс. рабочих мест.

Предпринимательские инициативы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал ТАСС, что с появлением префрежимов инвестиционная активность в регионе значительно увеличилась. В Кольском Заполярье сосредоточились 32% от общего количества резидентов Арктической зоны, на сегодняшний день их уже 203, общий объем инвестиций, заявленных резидентами АЗРФ Мурманской области, - более 153 млрд рублей, из которых уже вложено 28,9 млрд. Инвесторами создано больше 2 тыс. рабочих мест. "Самый инвестиционно емкий проект на сегодня - строительство ГОК Федорова Тундра (освоение месторождения металлов платиновой группы) - предполагает вложение свыше 35 млрд рублей и создание 1,1 тыс. рабочих мест", - сказал Чибис.

"Сокрома Гиперборея" - это еще один резидент АЗРФ в Мурманской области. Компания реализовала инвестиционный проект и запустила объект гостеприимства благодаря мерам господдержки. Гостиничный комплекс соответствует концепции туристско-рекреационного кластера "Хибины", который реализуется на территории Кировско-Апатитского района.

"Как и планировали, отель ввели в эксплуатацию в 2023 году. Первых гостей приняли в мае, когда наступает полярный день, а основной поток ждем к началу горнолыжного сезона. Планируем, что сможем разместить 6 тыс. человек в год", - рассказала генеральный директор ООО "Сокрома недвижимость" Дарья Ковалевская.

Что касается Архангельской области, то, как рассказал ТАСС глава региона Александр Цыбульский, здесь 186 резидентов реализуют проекты, общий объем инвестиций - 113,3 млрд рублей, в результате их реализации будет создано более 6 тыс. новых рабочих мест. При этом проекты имеют широкую диверсификацию по отраслям: промышленное и наукоемкое производство, транспорт и логистика, туризм, сфера ТЭК и ЖКХ, оказание услуг населению. Активно развивается сфера частной медицины. Впервые построено здание семейной клиники для повышения доступности медицинских услуг в одном из растущих по количеству населения округов города Архангельска (Майская горка), и с момента открытия сюда обратились около 23 тыс. человек.

Из 18 муниципалитетов Карелии шесть включены в Арктическую зону РФ. По словам главы республики Артура Парфенчикова, префрежим позволяет привлечь на территории новых жителей, частных инвесторов. Резиденты (их сейчас 63) с итоговым объемом инвестиций почти 100 млрд рублей уже создали 600 рабочих мест, а в целом планируется создать почти 2 тыс. Большинство заявителей планируют построить жилье, на втором месте - объекты туристской отрасли.

Вместе с тем, с учетом того, что в Ненецком автономном округе (НАО) экономика была монопрофильной (в основном, добыча нефти), власти взяли курс на диверсификацию отраслей экономики. "За три года мы присвоили статус резидента АЗРФ предпринимателям, занятым гостиничным бизнесом и туризмом, производством пищевых продуктов и общепитом, строительством. А главным успехом можно считать присвоение статуса резидента АЗРФ крупнейшему инвестору - группе компаний "Русхим" с мегапроектом по созданию газохимического комплекса по переработке природного газа на базе Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений на территории НАО - это не менее 200 млрд рублей инвестиций, новые рабочие места и стабильность для наших жителей, ведь сила Арктики - в людях", - резюмировал Бездудный.