Минфин подготовил перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в РФ

В перечень не включены недружественные государства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минфин РФ предложил допустить к валютным торгам в России банки и брокеров из ряда иностранных государств. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен министерством и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные банки (иностранные кредитные организации) и иностранные брокеры, которые могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой и в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и (или) процентные ставки", - следует из текста документа.

Как следует из прилагаемых материалов к проекту, в перечень таких государств вошел ряд стран СНГ, а также Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Гонконг, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Мексика, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай, Филиппины, Чили, ЮАР.

При этом перечень не содержит недружественные государства, отмечается в пояснительной записке к тексту проекта документа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность допуска иностранных банков и брокеров из дружественных стран к участию в валютных торгах в РФ. Закон наделяет правительство России полномочиями по утверждению перечня юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в валютных торгах. При этом Центробанк будет устанавливать требования и ограничения по допуску к таким торгам и в отношении совершаемых операций.

Как указывалось в законе, соответствующая мера была необходима для "увеличения количества расчетов российских участников внешнеэкономической деятельности в национальных валютах и снижения в таких расчетах доли долларов США и евро". По ранее действовавшим правилам, принимать участие в валютных торгах могли только российские резиденты, у большинства из которых не было возможности поставлять ликвидность в национальных валютах в необходимых объемах.