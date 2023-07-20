В ЕАО планируют построить перевалочный комплекс

Региональные власти подписали с крупным китайским инвестором согласшение о его создании

ТАСС, 20 июля. Соглашение о строительстве в Еврейской автономной области (ЕАО) железнодорожного трансграничного перевалочного комплекса подписали региональные власти с крупной частной китайской корпорацией провинции Хейлунцзян Xuan Yuan ("Сюань юань"). На объекте будут хранить и транспортировать сжиженный газ, нефть и продукты нефтехимии, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Документы, определяющие сотрудничество региона и самой крупной частной китайской корпорации в провинции Хейлунцзян, подписали заместитель председателя правительства ЕАО Джулустан Борисов и президент корпорации "Сюань юань" Сюе Синфа. В рамках встречи, которая прошла на территории КНР, подписаны сразу три соглашения, [в том числе] <…> о совместном строительстве на территории ЕАО уникального железнодорожного трансграничного перевалочного комплекса. Объект предполагает хранение и транспортировку сжиженного углеводородного газа, сырой нефти, нефтепродуктов различных марок и других продуктов нефтехимии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о планах корпорации "Сюань юань" построить в ЕАО комплекс для перевалки химической продукции площадью 1 млн кв. м. Первый этап проекта может быть реализован в 2024 году. Запланированная пропускная способность комплекса - 350 тыс. TEU неопасных химических грузов в год. Потенциал работы с опасными химическими грузами уже на старте составит 10 тыс. TEU. Кроме того, предполагается строительство инфраструктуры для отправки цистерн с сжиженными углеводородными газами через трансграничный железнодорожный переход через Амур.

Также представители ЕАО подписали соглашения о строительстве конвейерной системы через реку Амур по перевалке железорудного концентрата и других сыпучих грузов объемом около 10 млн тонн в год. Еще один документ регламентирует сотрудничество в части развития территории курорта Кульдур.

Как заявил в марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, правительства двух стран утвердят план развития сотрудничества на период до 2030 года. По его словам, речь идет об увеличении торговли и инвестиций, обновлении транспортно-логистической системы, кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и финансов. Также отмечалось, что совместная работа будет организована в пяти российско-китайских межправкомиссиях - по инвестиционному, энергетическому, гуманитарному сотрудничеству, по развитию взаимодействия между Дальним Востоком и северо-востоком Китая и в комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.