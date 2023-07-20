Rheinmetall поставит Венгрии боеприпасы Hero Loitering на несколько сотен миллионов евро

Поставки начнутся в 2024 году и должны завершиться в 2025 году, отметили в компании

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Венгрии барражирующие боеприпасы Hero Loitering на несколько сотен миллионов евро. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

"Компания Rheinmetall AG из Дюссельдорфа получила важный заказ из Венгрии на боеприпасы Hero Loitering. В настоящее время соответствующие контракты уже подписаны", - отметили в концерне. При этом уточняется, что стоимость сделки оценивается "в пределах первых сотен миллионов евро". "Поставки начнутся в 2024 году и должны завершиться в 2025 году", - подчеркнули в Rheinmetall.

Hero Loitering - это боеприпасы, которые Rheinmetall производит и продает в Европе в соответствии с соглашением о сотрудничестве с израильской компанией UVision Air Ltd. В октябре 2021 года Rheinmetall и UVision заключили стратегическое партнерство, направленное на удовлетворение резко возросшего спроса на дистанционно управляемые высокоточные боеприпасы. Hero Loitering обеспечивают современным вооруженным силам максимальную оперативную гибкость. Боеприпасы предоставляют передовым силам новую независимую способность обнаруживать, отслеживать и уничтожать хорошо бронированные цели с больших расстояний, в сложных условиях боя, включая среду, в которой нет GPS или радиосвязи.