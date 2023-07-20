Юристы NSP подали коллективный иск к Euroclear на 2 млрд рублей

Предположительно, первое судебное заседание пройдет в сентябре 2023 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Юридическая фирма Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) подала коллективный иск к Euroclear на сумму 2 млрд рублей. Соистцами выступили частные инвесторы и региональный банк, сообщается на сайте фирмы.

"Иск подан в Арбитражный суд города Москвы на основании статьи 248.1 АПК РФ - он связан с последствиями санкций, действие которых ощутили на себе российские инвесторы", - говорится в сообщении.

Инвесторы требуют возмещения стоимости заблокированных активов и о взыскании начисленных, но не полученных сумм (погашения по облигациям, дивиденды, купонные выплаты), отмечается на сайте NSP. Фирма ожидает, что первое судебное заседание состоится в сентябре 2023 года.

Как сообщает адвокатское бюро, NSP продолжает собирать инвесторов в группы истцов, уже готовится второй иск в отношении инвесторов, которые не успели вступить в первую группу.

О Euroclear и Clearstream

Это европейские центральные депозитарии, которые ведут учет прав инвесторов на ценные бумаги.

У российского центрального депозитария, - НРД - есть счет в Euroclear и Clearstream, но операции по нему остановили, когда ЕС наложил санкции на НРД. Российские инвесторы потеряли доступ к своим иностранным ценным бумагам, которые учитывались на этом счете.

Euroclear и Clearstream "видят" только номинального держателя счета - НРД. Они не видят конечных владельцев активов. Так как НРД находится под санкциями, европейские депозитарии не проводят операции по этому счету, даже если конечный владелец ценных бумаг не находится под санкциями. Провести операции с отдельными бумагами можно, только если разрешают регуляторы ЕС.