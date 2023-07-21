Мосбиржа запустила первый в РФ индекс складской недвижимости

Такое нововведение в том числе поможет государству анализировать текущие экономические тенденции и регулировать этот рыночный сегмент в будущем

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московская биржа запустила расчет и публикацию первого в РФ индекса складской недвижимости на основе данных о стоимости таких объектов. Код индекса - CREI, сообщается на сайте торговой площадки.

"При расчете индекса будут учитываться данные об объектах, построенных не ранее 2010 года, общей площадью не менее 20 тыс. кв. м. Категория объекта - сухой или мультитемпературный склад, класс объекта - "А". База для расчета может изменяться вслед за появлением и исключением объектов из перечня поставщиков данных", - говорится в сообщении.

Параллельно с ценовым индексом Мосбиржа также запустила индекс складской недвижимости полной доходности, который будет учитывать доход от сдачи в аренду складской недвижимости. Код индекса полной доходности - CREITR.

Отмечается, что ценовой индекс будет рассчитываться ежемесячно, пересмотр базы расчета индекса будет осуществляться один раз в квартал. Значение индекса выражается в пунктах и рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой.

В сообщении подчеркивается, что индекс предоставит важную информацию для всех участников рынка складской недвижимости: он поможет владельцам активов и потенциальным инвесторам с принятием инвестиционных решений, брокерам будет легче мониторить динамику рынка, а государству - анализировать текущие экономические тенденции и регулировать этот рыночный сегмент в будущем. Появление индекса будет способствовать развитию производных инструментов на рынке недвижимости, созданию индексных фондов (аналогов real estate funds of funds) и индексов фондов недвижимости, отмечается в сообщении Мосбиржи.

"Новый индикатор Московской биржи достоверно отражает состояние важного и наиболее перспективного с инвестиционной точки зрения сегмента рынка коммерческой недвижимости. Индекс высокорепрезентативен благодаря широкому охвату параметров и гибкой расчетной базе. Уверен, что появление продуктов на основе индекса не заставит себя долго ждать и инвестиционные фонды наряду с частными инвесторами смогут получать прибыль от изменения цен на складскую недвижимость", - заявил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.

Ретроспективный расчет индекса

Ретроспективный расчет индекса будет доступен с 29 марта 2019 года: по состоянию на 29 марта 2019 года значение индекса составило 1 000 пунктов, на 16 июня 2023 года - 1 322,79 пункта. Данные для расчета индекса будут поступать от профессиональных участников рынка, первым из которых стала управляющая компания "Современные фонды недвижимости".