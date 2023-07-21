Генконсул РФ обсудил экспорт российской бумажной продукции в КНР с представителями отрасли

Во встрече принимали участие старший вице-президент по продажам, управлению цепочкой поставок и упаковочному бизнесу производителя целлюлозно-бумажной продукции АО "Группа "Илим" Алексей Черняев и вице-президент по Азии Александр Лыхин

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Генеральный консул РФ в Шэньяне (Северо-Восточный Китай) Сергей Черненко обсудил с представителями российской целлюлозно-бумажной отрасли перспективы увеличения экспорта соответствующей продукции из РФ на рынок КНР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

В нем уточняется, что этот вопрос обсуждался на рабочей встрече Черненко со старшим вице-президентом по продажам, управлению цепочкой поставок и упаковочному бизнесу ведущего российского производителя целлюлозно-бумажной продукции АО "Группа "Илим" Алексеем Черняевым и вице-президентом по Азии, главой пекинского представительства компании Александром Лыхиным.

"Стороны обсудили перспективы расширения присутствия компании на китайском рынке и увеличения экспорта целлюлозно-бумажной продукции в регион", - сообщило генконсульство.

Как уточняется, этот вопрос обсуждался в контексте открытия нового завода "Группы "Илим" в Усть-Илимске и развития сотрудничества с партнерами в городе Далянь (северо-восточная китайская провинция Ляонин), заинтересованными в закупках российских материалов для изготовления упаковки.