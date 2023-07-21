Polymetal перерегистрируется в Казахстан с 7 августа

Акции компании не будут торговаться на LSE после 1 августа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Polymetal завершит перерегистрацию в Казахстан с 7 августа, акции компании не будут торговаться на LSE после 1 августа, сообщила компания.

"В дополнение к объявлениям от 29 июня и 10 июля 2023 года компания рада сообщить, что в результате положительного взаимодействия с регулирующими органами и получения их одобрений, редомициляция будет завершена 7 августа 2023 года", - говорится в сообщении компании.

В компании уточнили, что в результате перерегистрации обыкновенные акции перестанут быть совместимыми с электронными расчетами в рамках CREST, что приведет к несоответствию компании основным требованиям листинга на Лондонской фондовой бирже. Поэтому торги обыкновенными акциями на LSE необходимо будет приостановить до даты делистинга, последний день торгов - 1 августа. При этом, ожидаемая дата делистинга с LSE - не ранее 29 августа, в случае одобрения делистинга акционерами.

Кроме того, торги акциями Polymetal на Астанинской фондовой бирже будут приостановлены после окончания торгового дня 1 августа 2023 года (по времени Астаны). "Ожидается, что торги возобновятся в день редомициляции или в скором времени после него", - сообщили в компании.

Годовое собрание акционеров состоится 25 июля в Лондоне, напомнила компания.

Ранее акционеры Polymetal в ходе внеочередного собрания одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. В результате перерегистрации основной листинг компании переместится с LSE на Астанинскую международную биржу.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.