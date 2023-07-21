Производитель косметики в Москве увеличил выпуск продукции на 45% благодаря нацпроекту

Общий экономический эффект компании от участия в нацпроекте составил свыше 40 млн рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Компания в Москве, производящая косметические средства, нарастила выпуск продукции на 45% благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Столичная компания "БИГ", специализирующаяся на производстве парфюмерно-косметических средств, увеличила на 45% выпуск продукции благодаря нацпроекту "Производительность труда". <…> На протяжении шести месяцев эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия внедряли методики бережливого производства на пилотном потоке по выпуску крем-краски для волос серии "Студио профешнл" (Studio Professional). Его доля в общей выручке компании составляет 26%", - сказали в пресс-службе.

Сначала были выявлены основные причины снижения производительности: быстрое окисление краски, что приводило к браку и утилизации части продукта, замятие инструкции на конвейере и недостаточно эффективная организация рабочих мест. Для ликвидации потерь рабочая группа провела серию экспериментов по предотвращению окисления краски, в результате которых удалось сократить потери продукта на 86%. Также была проведена оптимизация процессов печати инструкции, исключившая простои, и внедрен метод визуализации, сокративший время поиска нужных инструментов на рабочих местах.

В результате за шесть месяцев компании удалось увеличить выпуск с 268 до 387 упаковок краски на сотрудника линии в час, а также сократить время производства одной партии на 52% - с 137 до 66 часов. Общий экономический эффект компании от участия в нацпроекте составил более 40 млн рублей. Кроме того, методике бережливого производства были обучены 32 сотрудника, а также подготовлены два внутренних тренера. Это позволит тиражировать полученный опыт на все подразделения предприятия.

"Компания "БИГ" работает на парфюмерно-косметическом рынке России более 25 лет и выпускает весь спектр косметических средств. Она входит в пятерку крупнейших российских производителей косметики и является многократным обладателем званий "Лучший косметический продукт года", "Товар года", "Бренд года/EFFIE", "Марка №1 в России", - уточнили в пресс-службе.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.