Правительство России расширило ТОР "Новоуральск" в Свердловской области

В кабмине отметили, что один из проектов - это создание исследовательского центра сухих строительных смесей и производства по выпуску красок, эмалей и грунтовок

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство России расширило границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Новоуральск", что позволит привлечь более 2 млрд рублей частных инвестиций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

"Границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Новоуральск" в одноименном городе Свердловской области будут расширены. Это позволит реализовать несколько инвестиционных проектов и привлечь более 2 млрд рублей частных инвестиций", - говорится в сообщении.

Как сообщили в правительстве, один из проектов - это создание исследовательского центра сухих строительных смесей и производства по выпуску красок, эмалей и грунтовок. Еще один инвестпроект - перевооружение завода, где изготавливаются трамвайные кузова.

Помимо них, в ТОР "Новоуральск" будет создан термальный курорт на озере Таватуй, по планам инвестора, он станет "полноценным туристическим кластером". Как сообщили в кабмине, в состав курорта будут входить несколько рекреационных тематических блоков. Создание комплекса также подразумевает реконструкцию бывшего санатория "Зеленый мыс".

"В целом благодаря инвестиционным проектам в Новоуральске будет создано около 700 новых рабочих мест", - отметили в кабмине.