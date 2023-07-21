"Делопортс" увеличил перевалку зерна в I полугодии в 1,7 раза

Показатель составил 4,1 млн тонн, сообщили в ГК "Дело"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объем перевалки зерна в терминале КСК в Новороссийске (входит в "Делопортс" группы компаний "Дело") по итогам I полугодия 2023 года вырос в 1,7 раза по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составил 4,1 млн тонн. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГК "Дело".

"Зерновой терминал КСК за отчетный период перевалил 4,1 млн тонн зерна, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. По итогам II квартала 2023 года было перевалено 2 млн тонн зерна, в 1,6 раза больше результата аналогичного периода 2022 года", - рассказали в компании.

Контейнерный терминал НУТЭП (входит в "Делопортс" группы компаний "Дело") также нарастил объем перевалки по итогам I полугодия. За январь-июнь терминал обработал 338,4 тыс. ДФЭ, что на 16% больше аналогичного периода 2022 года. Перевалка контейнеров по итогам II квартала выросла на 2,5% к показателю 2022 года и составила 153,2 тыс. ДФЭ.

"Скорость принятия решений в условиях динамично меняющегося рынка позволила терминалам "Делопортс" по итогам I полугодия преодолеть отметки перевалки в 330 тыс. ДФЭ и 4 млн тонн зерна соответственно. Мы продолжаем модернизацию и развитие терминалов, что вкупе с эффективной работой нашего коллектива позволяет наращивать объемы перевалки, обеспечивая клиентам неизменно высокое качество услуг", - заключил генеральный директор "Делопортс" Игорь Яковенко, чьи слова приводятся пресс-службой.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, который владеет и управляет сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, зерновым терминалом, парком контейнеров, фитинговых платформ и собственным флотом.