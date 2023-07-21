Дума ратифицировала протокол о порядке погашения Венгрией госкредита на строительство АЭС

Протокол корректирует ранее принятый порядок погашения кредита в связи с введенными против России санкциями

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол № 2 к соглашению между правительствами РФ и Венгрии о госкредите Венгрии для финансирования строительства атомной электростанции, который корректирует ранее принятый порядок погашения кредита в связи с введенными против России санкциями.

В соответствии с соглашением между правительствами РФ и Венгрии о предоставлении правительству Венгрии госкредита для финансирования строительства АЭС на территории Венгрии от 28 марта 2014 года, Венгрии предоставлен государственный экспортный кредит в сумме до €10 млрд на цели финансирования сооружения двух энергоблоков АЭС "Пакш". До февраля 2022 года дебитор своевременно и в полном объеме выполнял свои платежные обязательства, пользуясь правом досрочного погашения задолженности по кредиту, говорится в пояснительной записке. По состоянию на 1 июля 2023 года венгерской стороной использованы средства кредита в сумме около €348,55 млн, остаток задолженности Венгрии по основному долгу составляет около €28,15 млн с учетом частичного досрочного погашения кредита в общей сумме около €320,4 млн, осуществленного заемщиком в период 2018-2021 годов.

Из-за введенных в феврале 2022 года США и Евросоюзом односторонних ограничительных мер в отношении России и, как следствие, невозможности получения РФ платежей от стран-дебиторов, включая Венгрию, в долларах США и евро, Минфин России провел двусторонние консультации с Минфином Венгрии при участии российского подрядчика и венгерского заказчика по согласованию новых условий и порядка исполнения венгерской стороной своих платежных обязательств перед Россией по соглашению.

Условия применения нового порядка погашения кредита

В связи с этим в Москве 11 июля 2023 года и в Будапеште 12 июля подписан протокол № 2 к соглашению, предусматривающий несколько условий, среди которых - погашение венгерской стороной накопленной с 1 марта 2022 года и до даты вступления в силу протокола № 2 задолженности по уплате процентов по кредиту (по состоянию на 1 июля 2023 года €1,6 млн), а также комиссии за неиспользование согласованной суммы кредита за 2021 и 2022 годы (в общей сумме €0,9 млн) не позднее 30 календарных дней после даты вступления в силу протокола № 2. Также среди условий - неначисление штрафных процентов на сумму вышеуказанных невыполненных в срок платежей по кредиту в случае осуществления их в течение установленного протоколом № 2 срока и платежи по кредиту с использованием счета венгерской стороны в евро, который планируется открыть в российском банке, и процедуры безакцептного списания российской стороной валютных средств с этого счета в оплату задолженности по кредиту.

Для исключения возможности трактовки одного из положений документа как юридического признания Россией легитимности санкций (в том числе со стороны Европейского союза) в проект федерального закона о ратификации протокола № 2 включено заявление Российской Федерации о признании лишь тех ограничений, которые приняты во исполнение международных договоров, участником которых является Россия. "Такая конструкция позволяет избежать необходимости корректировки проекта протокола № 2 и, соответственно, повторного его согласования венгерской стороной с Европейской комиссией с целью исключения риска принятия ею отрицательного решения и замораживания строительства атомной электростанции в Венгрии на неопределенное время", - говорится в пояснительной записке.