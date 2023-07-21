Кабмин утвердил список высокотехнологичной продукции, дающей право на налоговые льготы

В него включили средства связи, коммуникационную аппаратуру, различные станки и оборудование, промышленных роботов и робототехнические устройства, батареи и турбины

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень высокотехнологичной продукции, покупка и использование которой дает право на налоговые льготы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Компании, приобретающие отечественную высокотехнологичную продукцию, смогут пользоваться льготой по налогу на прибыль за счет применения повышающего коэффициента к расходам", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, в списке продукции, на которую распространяются льготы: средства связи, коммуникационная аппаратура, различные станки и оборудование, промышленные роботы и робототехнические устройства, батареи и турбины - всего в перечне более 40 позиций. "При закупке такой продукции компании смогут учитывать расходы по налогу на прибыль с повышающим коэффициентом 1,5", - отмечается в сообщении.

В кабмине напомнили, что право на применение такой льготы закреплено федеральным законом, принятым в апреле 2023 года. "Предоставление льготы позволит стимулировать закупки российской высокотехнологичной продукции и поддержать компании, активно занимающиеся модернизацией производства", - добавили там.