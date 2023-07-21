ГД рекомендовала принять во II чтении законопроект об увеличении лимита переводов себе

Инициативу во II чтении рассмотрят 25 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума рекомендовала принять во II чтении законопроект об увеличении лимита переводов самому себе без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Законопроект во II чтении будет рассмотрен 25 июля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе думского комитета.

"Что касается комиссий при переводе средств самим себе, в ходе дискуссии были предложения установить потолок в 1,4 млн рублей, но в ходе переговорного процесса договорились, что сумма переводов, по которым не взимается комиссия, будет составлять 30 млн рублей в месяц. Две поправки приняты. Есть предложение 25 июля во II чтении принять, 26 июля - в III чтении", - сказал Аксаков.

При этом Аксаков добавил, что комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как банки несут реальные затраты, когда таким образом клиенты осуществляют переводы. "Это будет стимулировать переход в онлайн-переводы, когда можно будет без комиссии переводить. И банки обязаны информировать в офисе, на сайте, в мобильном приложении правила взимания и невзимания комиссий", - заключил он.

В свою очередь в ходе обсуждений на комитете зампред Банка России Алексей Гузнов сообщил, что ЦБ поддерживает нынешнюю редакцию законопроекта с поправками об увеличении лимита без комиссии до 30 млн рублей в месяц.

Ранее Аксаков пояснял ТАСС, что увеличение лимита распространится только на онлайн-переводы между своими счетами через Систему быстрых платежей (СБП) и корреспондентские счета.

В настоящее время клиенты банков могут перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма превышает 100 тыс. рублей в месяц, то комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.