Собянин: территорию индустриального парка "Руднево" в Москве благоустроят до конца года

Мэр Москвы уточнил, что на территории парка планируется разместить производство компонентов отечественного лайнера МС-21

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 16 га территории московского индустриального парка "Руднево" будут благоустроены до конца года. Об этом сообщил в пятницу в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Благоустроим до конца года территорию индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва". Он находится на востоке города недалеко от станций метро "Некрасовка" и "Лухмановская". Преобразим территорию общей площадью 16,4 га", - написал мэр.

Он уточнил, что резиденты парка - предприятия Федерального центра беспилотных авиационных систем и другие высокотехнологичные компании. Также планируется разместить на его территории производство компонентов отечественного лайнера МС-21.

"В настоящее время в "Руднево" возведено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тыс. кв. м, включая опытное производство и конструкторское бюро. В ближайших планах увеличение производственных площадей до 300 тыс. кв. м, а в дальнейшем - до почти 800 тыс. кв. м. На предприятиях будет создано от 15 до 20 тыс. рабочих мест", - заключил Собянин.