Госдума приняла закон о передоверии полномочий по электронной подписи для финорганизаций

Закон регулирует возможность выдачи доверенностей в порядке передоверия участникам финансового рынка, а также расширяет состав финансовых организаций, которым удостоверяющий центр ЦБ выдает сертификат ключа проверки подписи

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешит передоверие полномочий с использованием электронной подписи для представителей организаций финансового рынка. Документ инициирован главой комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым и группой сенаторов.

Закон регулирует возможность выдачи доверенностей в порядке передоверия участникам финансового рынка, а также расширяет состав финансовых организаций, которым удостоверяющий центр Банка России выдает сертификат ключа проверки электронной подписи.

Как ранее говорил Аксаков, сложилась "парадоксальная ситуация, что все организации нефинансового сектора имеют возможность, когда руководитель организации передоверяет право подписи иному лицу, а для финансовых институтов нет такого права". По его словам, при этом банки наиболее часто используют инструмент квалифицированной электронной подписи для подписи документов. Закон дает возможность руководителю передоверить своему заместителю или другому лицу право электронной подписи. В свою очередь, он также сможет передоверить третьему лицу право соответствующей подписи в документах.

Закон определяет механизм передоверия и приводит в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ процедуры нотариального заверения доверенности, выданной в порядке передоверия.

Согласно закону, при отсутствии международного договора РФ электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами, могут применяться в правоотношениях между участниками электронного взаимодействия на основании соглашения. Подписи будут признаваться действительными при применении их в правоотношениях между участниками - сторонами соглашения при условии подтверждения аккредитованной доверенной третьей стороной.

Согласно закону, квалифицированные сертификаты должны иметь срок действия не позднее 31 августа 2024 года.