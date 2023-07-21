21 июля, 11:43

Белый дом заручился обязательствами семи ведущих корпораций по контролю над ИИ

Согласно соответствующему заявлению, компании, занимающиеся разработкой подобных технологий, несут ответственность за безопасность своей продукции

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена заручилась обязательствами семи ведущих компаний в области искусственного интеллекта (ИИ) по обеспечению безопасности пользователей при использовании новых технологий. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу заявлении Белого дома.

"Администрация Байдена заручилась добровольными обязательствами ведущих компаний по содействию безопасному и прозрачному развитию технологий ИИ. <...> Компании, занимающиеся разработкой подобных технологий, несут ответственность за безопасность своей продукции," - говорится в сообщении.

Компании Amazon, Anthropic, Google, Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft, Inflection и OpenAI обязались проводить тщательные тестирования продукции ИИ перед ее представлением публике и выходом на рынок, а также сотрудничать с властями, гражданским обществом и научным сообществом для урегулирования потенциальных рисков. Они намерены инвестировать в обеспечение кибербезопасности и содействовать обнаружению слабых мест в разработанных ими системах. Компании также обязуются маркировать контент, созданный с помощью ИИ, "во избежание обмана и мошенничества".

Администрация Белого дома также планирует работать над созданием международных норм для регулирования использования и разработки ИИ с несколькими странами, в частности с некоторыми государствами Европы, а также Бразилией, Австралией, Южной Кореей и другими. 

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Байден, Джо
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