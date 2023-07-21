21 июля, 12:16,
обновлено 21 июля, 12:43

ЦБ повысил диапазон нейтральной ставки до 5,5-6,5%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что повышение оценки нейтральной ставки связано с ростом премии за риск для российского рынка и увеличением внешней нейтральной ставки

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России в обновленном прогнозе увеличил диапазон нейтральной ставки до 5,5-6,5%. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"В обновленном прогнозе учтен пересмотр нашей оценки нейтральной ставки - вверх на 0,5 п. п, до 1,5-2,5% в реальном или 5,5-6,5% в номинальном выражении", - сказала она.

Как подчеркнула Набиуллина, повышение оценки нейтральной ставки связано с ростом премии за риск для российского рынка и увеличением внешней нейтральной ставки. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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