Замглавы Минэкономразвития назвала ожидаемым повышение ключевой ставки ЦБ

По словам Полины Крючковой, главное - сохранение условий для дальнейшей перестройки экономики

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Повышение ЦБ РФ ключевой ставки в целом было ожидаемо, главное - сохранение условий для дальнейшей перестройки экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ со ссылкой на замглавы МЭР ,

"В целом экономика ожидала повышения ключевой ставки. Ключевой задачей в этой связи, с учетом обозначенных президентом приоритетов, будет сохранение благоприятных условий для дальнейшей структурной перестройки экономики", - сказала замминистра.

По итогам сегодняшнего заседания совет директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых. При этом большинство участников рынка ожидали, что ставку повысят на 50 базисных пункта.

Регулятор отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4%. ЦБ РФ повысил свой прогноз средней ключевой ставки на 2023 год - до 7,9-8,3% с 7,3-8,2%, на 2024 год - до 8,5-9,5% с 6,5-7,5%, на 2025 год - до 6,5-8,5% с 5-6%. В 2026 году ключевая ставка прогнозируется на уровне 5,5-6,5 годовых.

Среднесрочный прогноз

Банк России улучшил свой прогноз по росту ВВП страны в 2023 году до 1,5-2,5%, при этом регулятор несколько снизил прогноз на 2025 год - с 1,5-2,5% до 1-2%. В 2026 году рост российской экономики составит 1,5-2,5%, следует из сообщения регулятора. Ранее ЦБ прогнозировал рост ВВП в 2023 году в пределах 0,5-2%, 0,5-2,5% в 2024 году и 1,5-2,5 в 2025 году.

При этом, по мнению ЦБ, восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. Далее темпы ее увеличения будут постепенно приближаться к траектории сбалансированного роста.