21 июля, 13:47,
обновлено 21 июля, 14:50

Вершинин не подтвердил наличие договоренностей по снижению ставок страхования для судов РФ

Как отметил замглавы МИД России, "все порты РФ объявлены военной зоной"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин не подтвердил информацию о якобы наличии договоренностей ООН и Запада на снижение ставок страхования для российских судов.

"К сожалению, я не могу это подтвердить", - сказал он на брифинге в пятницу, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерриша о якобы наличии пункта по страхованию судов в письме российскому лидеру Владимиру Путину.

Вершинин отметил, что "все порты РФ объявлены военной зоной", а это означает "автоматическое повышение ставок страхования, вплоть до уровня фактически запретительного для совершения каких-либо операций".

Что касается разморозки российских активов, о которой также шла речь в письме Гутерриша, то она является односторонней и не позволяет компаниям, чьи активы были разморожены, распоряжаться своими деньгами, объяснил замглавы МИД РФ. По его словам, это было нужно "в том числе для разморозки средств, которыми были проплачены бесплатные поставки удобрений для африканских стран". 

Теги:
РоссияВершинин, Сергей Васильевич
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