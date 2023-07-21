21 июля, 15:13,
обновлено 21 июля, 15:22

Росжелдор заключил концессионное соглашение по реализации проекта Северного широтного хода

В компании уточняют параметры финансово-экономической модели этой инициативы с учетом изменений в логистических процессах, связанных с политикой недружественных стран

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Росжелдор заключил концессионное соглашение на строительство проекта Северного широтного хода (СШХ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

"Росжелдором заключено концессионное соглашение на реализацию проекта строительства Северного широтного хода. В рамках соглашения в настоящее время Росжелдором проводится уточнение параметров финансово-экономической модели проекта с учетом изменений в логистических процессах, связанных с политикой недружественных стран", - рассказали в министерстве.

Ранее замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов сообщил, что финансирование проекта СШХ за счет инвестиционной программы холдинга "Российские железные дороги" может быть рассмотрено после 2025 года в связи с необходимостью в настоящее время развивать Восточный полигон и ж/д сеть Азово-Черноморского бассейна.

В мае замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов отмечал, что для начала строительства Северного широтного хода необходимо сбалансировать финансовые источники и получить по ним гарантии. 

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