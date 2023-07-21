"Автоваз" сменил название приобретенного в июне "РН банка"

Теперь он называется "Авто финанс банк"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Автоваз" переименовал приобретенный в июне "РН банк", являвшийся российским банком альянса Renault-Nissan, в "Авто финанс банк", говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

"Утвердить <…> изменение наименования банка на следующее: <…> - на русском языке: акционерное общество "Авто финанс банк"; - на английском языке: Joint Stock Company "Auto Finance Bank", - сказано в сообщении.

В июне "Автоваз" закрыл сделку по приобретению 100% акций "РН банка" у Barn B.V. Ранее автопроизводитель, согласно распоряжению президента РФ, получил разрешение на покупку всех акций этого банка.