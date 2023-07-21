В России в 2023 году ожидается закладка виноградников на площади 5 тыс. га

Как отметили в Минсельхозе, в 2022 году общая площадь виноградных насаждений составила 101,2 тыс. га

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. В России в 2023 году запланирована закладка виноградников на площади свыше 5 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"В 2023 году, по планам субъектов Российской Федерации, планируется заложить 5,21 тыс. га виноградников", - рассказали в Минсельхозе.

Там уточнили, что в 2022 году общая площадь виноградных насаждений составила 101,2 тыс. га, что на 1,8% больше общей площади виноградников в 2021 году. Кроме того, закладка виноградников у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств, в 2022 году составила 6,85 тыс. га, что на 43% выше по сравнению с показателем на 2021 год.

"Регулирование виноградарства и виноделия осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе применяются меры финансового и нефинансового стимулирования развития, учета и контроля, налоговой и таможенно-тарифной политики", - указали в Минсельхозе.

В министерстве напомнили, что с 2022 года Минсельхоз совместно с субъектами РФ реализует новый федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". На его финансирование из бюджета РФ в 2023 года выделено 3,5 млрд рублей (в 2022 году - 2,4 млрд рублей). Кроме того, в рамках федерального проекта предусмотрены все меры поддержки в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации.

20 июля агропромышленная фирма "Фанагория" (одно из крупнейших винодельческих предприятий России) сообщила, что в 2024 году впервые за 25 лет не будет высаживать новые виноградники. В компании отметили, что такое решение принято из-за того, что отсутствуют меры регулирования и балансирования российского рынка вина, который переполнен импортной продукцией.