В Госдуму внесли законопроект, направленный на развитие организованной торговли товарами

Минимальный размер собственных средств для торговой системы, оказывающей услуги по проведению торгов только на товарном рынке, снизится до 5 млн рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, направленный на расширение объемов организованной торговли, в том числе с использованием маркетплейсов. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документ разработан в соответствии с поручением правительства, а также с планом мероприятий (дорожной карты) развития организованной (биржевой) торговли на отдельных товарных рынках на 2023-2025 годы. Законопроектом предусматривается, что перечень отдельных видов товаров и нормативы в отношении количества товаров, продажу которых хозяйствующие субъекты должны осуществлять на организованных торгах, могут устанавливаться кабмином. При этом, если федеральными законами не предусмотрено иное, такие нормативы не могут превышать 25% от объема производства хозяйствующим субъектом соответствующего вида товара.

Правительство РФ определит критерии, при соответствии которым на хозяйствующие субъекты распространяются установленные нормативы, и орган по контролю за их выполнением. Также могут быть установлены условия и порядок уменьшения этими хозяйствующими субъектами объема продаж товаров на организованных торгах. Законопроект направлен на создание новой инфраструктуры торговли товарами посредством предоставления экономических и правовых условий для формирования в РФ электронных торговых площадок (маркетплейсов товарного рынка) для проведения организованных торгов товарами (сырьем и готовой продукцией) на базе лицензии торговой системы, выдаваемой (по аналогии с лицензией биржи) Банком России.

Минимальный размер собственных средств для торговой системы, оказывающей услуги по проведению торгов только на товарном рынке, снижается с 50 до 5 млн рублей. Предусмотрено ограничение масштабов деятельности (годового объема торгов), которое будет регулироваться ЦБ в части установления числового значения и методики его расчета.

Систематическое превышение числового значения предельного годового объема торгов должно сопровождаться обязательством по докапитализации (увеличению размера собственных средств до 50 млн рублей) или получению лицензии биржи (с размером собственных средств в размере 100 млн рублей), если числовое значение показателя объема торгов не будет снижено в течение определенного срока до размера, не превышающего установленное ЦБ числовое значение.

Для торговых систем с минимальным размером собственных средств в 5 млн рублей предлагается установить квалификационные требования. Товарные торговые системы освобождаются от обязанности организации внутреннего аудита, если ЦБ не установит иное. В отношении товарных торговых систем устанавливаются пониженные требования, открывающие возможности для создания площадок регионального уровня и перетока фрагментированной внебиржевой торговли в прозрачный регулируемый рынок.