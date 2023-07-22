Sitronics сообщил о пробном запуске пассажирского судна на водородном топливе в сентябре

Для испытаний будет использоваться судно проекта Ecovolt - пассажирский электрокатамаран для прогулок

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Sitronics Electro (входит в Sitronics group) планирует провести пробный запуск пассажирского судна на водородном топливе в сентябре 2023 года, сообщил ТАСС гендиректор компании Андрей Гурленов.

"Пробный запуск на воде запланирован на сентябрь этого года. Для испытаний будет использоваться судно проекта Ecovolt - пассажирский электрокатамаран для прогулок", - рассказал он.

Гурленов пояснил, что энергоустановка для судна собрана и проходит стендовые испытания в лаборатории в Подмосковье. В ближайшее время она будет доставлена на доработку в Центр водородных технологий. При этом говорить о серийном производстве таких судов пока рано, подчеркнул он. Для них, как и для электросудов, необходима специальная инфраструктура.

"Для этого сначала нужна инфраструктура - развитая сеть заправочных водородных станций. С другой стороны, нет сомнений, что это перспективный вид водного транспорта, который не только экологичен, но и экономически выгоден судовладельцам. Сейчас мы видим общий рост спроса на электросуда, поэтому ожидаем рост спроса на суда с увеличенной автономностью за счет водородного топлива", - заключил Гурленов.

В России строительством пассажирского судна на водородном топливе занимается также судостроительная корпорация "Aк Барс". Она планирует сдать судно до конца текущего года, сообщили ТАСС в компании. На его проектирование и изготовление уже заключен государственный контракт с ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (ЦКБ "Балтсудопроект"). В дальнейшем судно станет платформой для создания технологии и универсального функционального модуля энергетической установки на топливных элементах. Район опытной эксплуатации будет окончательно определен по результатам строительства по согласованию с надзорными органами. Эксплуатация судов на водородном топливе планируется в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород.

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал ТАСС, что министерство совместно с судостроителями прорабатывает вопросы создания пассажирских судов, работающих на водородном топливе, и заключает контракты на выполнение опытно-конструкторских работ.

"В дальнейшем водородная энергетика в Российской Федерации безусловно будет развиваться. Основные судовладельцы заинтересованы в разработках и готовы использовать водородное оборудования не только для пассажирских, но и для других типов судов. <...> Широкое промышленное внедрение водородных энергоустановок поможет технологии конкурировать с традиционными дизельными энергоустановками, которые являются хорошо отработанными предприятиями промышленности и эффективными, а также поможет снизить себестоимость продукции, но до тех пор, пока это будет штучное производство, водородная энергетика будет значительно дороже", - заключил Евтухов.