В туркмено-узбекской зоне приграничной торговли построят торговый центр

Строительство начнется в июле 2023 года и завершится в июле 2025-го

АШХАБАД, 22 июля. /ТАСС/. Торговый центр будет построен в туркмено-узбекской приграничной торговой зоне в 2025 году. Постановление о его создании подписал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, передает государственное информационное агентство TDH.

Как сообщает агентство, министерству торговли и внешнеэкономических связей Туркмении разрешено заключить с ремонтно-строительным подразделением Центрального управления объединения потребительских обществ контракт на проектирование и строительство этого центра с благоустройством прилегающей территории, с условием прокладки внешних подводящих инженерных систем связи, электро- и водоснабжения. Строительство начнется в июле этого года, завершится в июле 2025 года.

Церемония закладки туркмено-узбекской зоны приграничной торговли "Дашогуз - Хорезм" прошла в Ашхабаде при участии президентов Туркмении и Узбекистана Сердара Бердымухамедова и Шавката Мирзиёева в октябре 2022 года.

Зона приграничной торговли создается на туркмено-узбекской границе на сопредельных территориях Дашогузской области Туркмении и Хорезмской области Узбекистана. Планируется, что приграничная торговля между регионами будет налажена с учетом современной международной и региональной практики оптово-розничной торговли. Договоренность об открытии зоны приграничной торговли "Дашогуз - Хорезм" была достигнута в октябре 2021 года в ходе визита на тот момент президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан.