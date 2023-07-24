В Риме пройдет мероприятие ООН высокого уровня по продовольственной безопасности

На открытии выступят генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также глава ФАО Цюй Дунъюй

РИМ, 24 июля. /ТАСС/. Саммит ООН по продовольственным системам, на котором будут подведены итоги мероприятия двухгодичной давности и намечены дальнейшие приоритеты, открывается в понедельник в римской штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). На открытии выступят генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава ФАО Цюй Дунъюй.

Ожидается, что в мероприятии примут участие 2 тыс. человек из 160 стран, в том числе более 20 глав государств и правительств, представители крупнейших международных организаций, включая финансовые и кредитные институты, почти 70 делегаций будут министерского уровня.

Как сообщают организаторы, трехдневный форум станет площадкой для анализа хода выполнения обязательств, принятых странами на первом саммите, посвященном продовольственным системам, который прошел в Нью-Йорке в гибридном формате в сентябре 2021 года, а также для обсуждения успешных результатов с учетом преодоления препятствий и расстановки приоритетов. Отмечается также, что саммит проводится в то время, когда по всему миру от голода страдают около 783 млн человек - на 122 млн больше, чем в 2019 году, что связано с последствиями пандемии ковида, постоянными климатическими потрясениями и вооруженными конфликтами. Согласно последнему докладу ФАО о ситуации в области продовольственной безопасности, здоровое питание для населения всех стран мира также стало менее доступным: в 2021 году такой рацион не могли себе позволить более 3,1 млрд человек, то есть 42% мирового населения.

"Мероприятие по подведению итогов Саммита по продовольственным системам поможет укрепить политическую волю и найти более действенные меры для достижения наших целей на глобальном, национальном и субнациональном уровнях. Перед нами стоит ясная задача исторической важности: найти комплексный, согласованный, научно обоснованный подход к преобразованию наших продовольственных систем, чтобы сделать их более эффективными, инклюзивными, невосприимчивыми к внешним воздействиям и более устойчивыми с целью совершенствования производства, повышения качества питания, улучшения состояния окружающей среды", - отметил генеральный директор ФАО. В организации предупреждают, что если нынешнюю тенденцию не переломить, то ликвидировать голод к 2030 году будет невозможно.

Российское участие

Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, "ключевой человек в МИД, отвечающий за вопросы продовольственной безопасности", сообщили ТАСС в постоянном представительстве РФ при ФАО и других международных организациях в Риме. "Российская сторона считает это мероприятие важным в контексте глобального обеспечения продовольственной безопасности и надеется, что оно пройдет в конструктивном ключе, учитывая, что все без исключения признают необходимость совместных усилий для достижения поставленных целей", - указала собеседница ТАСС.

Как она пояснила, эта многосторонняя встреча дает возможность странам подвести итоги Саммита по продовольственным системам, который прошел в сентябре 2021 года. Тогда генсек ООН представил рекомендации по целому ряду направлений, посвященные тому, как обеспечить устойчивость продовольственных систем. "В целом эта тема комплексная, потому что охватывает не только непосредственно сельскохозяйственное производство, но включает и правильное и рациональное управление природными ресурсами, которые необходимы для производства. Это и здоровье и плодородие почв, это и чистая вода, это и новые технологии по повышению производства семян, это и новые механизированные системы обработки земель, это и сбор и переработка при снижении потерь как на этапе сбора, так и на этапе транспортировки конечному потребителю. Это касается и вопросов утилизации продукции: она скоропортящаяся и иногда не может быть реализована до определенного срока годности. По каждому из этих аспектов были представлены рекомендации, за прошедшие два года страны должны были ознакомиться и включить в свои национальные программы развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности", - отметила представитель постпредства.

Дипломат добавила, что Россия представит позитивную повестку. "У нас в стране было много сделано за истекшие два года. У нас есть позитивный опыт и достигнуты конкретные результаты в рамках работы национального механизма по реализации рекомендаций, в котором задействованы и государственные учреждения, и НПО [неправительственные организации], и частный сектор и который согласован с национальными стратегиями в области продовольственной безопасности и питания, которые утверждены указом президента", - сказала собеседница ТАСС.

Она отметила, что Вершинин много занимался вопросами зерновой сделки. "Его приезд демонстрирует, какое значение Россия придает продолжению сотрудничества с римскими организациями, а также ООН в вопросах производства сельскохозяйственных продуктов и обеспечения продовольственной безопасности", - подчеркнула представитель постпредства.

В ФАО ТАСС указали, что зерновая сделка не входит в основную повестку саммита, но может обсуждаться участниками на двусторонней основе.