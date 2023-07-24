АКИТ видит риски при запрете комиссии с российских покупателей за возврат любых товаров

Ассоциация компаний интернет-торговли отмечает, что действующее регулирование дистанционного способа продажи товара обеспечивает достаточную защиту прав граждан

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейшие российские маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании) предупреждает о рисках в случае возложения на интернет-магазины расходов на логистику товаров, которые возвращают покупатели. Письмо ассоциации председателю комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу имеется в распоряжении ТАСС.

В июле группа депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон о защите прав потребителей. Проектом предлагается возложить на интернет-магазины расходы за возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором при приобретении товаров дистанционным способом, а также расходы на доставку от потребителя возвращенного товара.

АКИТ, в частности, обращает внимание на то, что при дистанционной продаже товара фактическое место нахождения продавца (его склад) может располагаться на значительном отдалении от покупателя. С другой стороны, если товар возвращается не в связи с его недостатками, в этом случае отсутствует вина продавца.

"Подобная поправка приведет к увеличению совокупной цены каждого товара, проданного дистанционным способом, поскольку при таких обстоятельствах в стоимость будет закладываться риск возврата товара. Так, предлагаемые изменения повлекут за собой неизбежный рост логистических расходов продавцов на 15-18%, что повлечет увеличение цены товара в среднем на 2-5%", - говорится в письме АКИТ.

Другие риски

Ассоциация отмечает, что действующее регулирование дистанционного способа продажи товара уже обеспечивает достаточную защиту прав граждан. В настоящее время, если покупатель отказывается от товара, продавец возвращает ему уплаченные средства, за исключением расходов продавца на доставку возвращенного товара от покупателя.

В случае продажи товара ненадлежащего качества потребителю возвращается полная стоимость. Кроме того, продолжает ассоциация, существующий механизм платного возврата товара стимулирует потребителей к совершению обдуманного заказа. В письме указывается, что при отсутствии платного возврата процент выкупа у потребителей снижается более чем на 25%.

"Совершение обдуманного заказа обеспечивает сбалансированный товарооборот и влечет увеличение выкупа товара, в котором заинтересованы как продавцы, так и владельцы партнерских пунктов выдачи заказов, чей доход также напрямую зависит от объема выкупленных заказов", - говорится в письме.

"Следовательно, при снижении объема выкупа заказов покупателями на 25%, доход владельцев партнерских пунктов выдачи снизится на те же 25% в условиях увеличения нагрузки на пункт выдачи в связи с ростом объема заказов", - продолжает АКИТ. Помимо этого, ассоциация предупреждает о рисках возникновения хаотичного товарооборота при отмене платной обратной логистики.

В этом случае продавцы понесут убытки, связанные с ростом числа бракованных товаров, недостатки которых были приобретены в ходе осуществления логистики, погрузки и разгрузки, либо в ходе примерки или осмотра товара потребителем. "Также рост товарооборота повлечет за собой увеличение расходов продавца на переупаковку товаров для их подготовки к отправке новому покупателю", - указывается в письме.