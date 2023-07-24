Мишустин ознакомился с проектами развития Приморья

В регионе реализуется более 2 тыс. проектов с государственной поддержкой

ОСТРОВ РУССКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с крупнейшими проектами развития Приморского края, где реализуется в целом более 2 тыс. проектов с государственной поддержкой.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на презентации проектов рассказал премьеру, что по количеству проектов в Дальневосточном федеральном округе 71% реализуется в Приморском крае, а по объему инвестиций - почти 40%.

"Я знаю цифру - у вас цифра 2,8 трлн рублей, вложено 590 млрд, а это 2,8 трлн рублей - полная цифра", - сказал Мишустин.

Главе правительства рассказали о реализации пяти крупнейших проектов на 825 млрд рублей инвестиций, в частности верфи крупнотоннажного судостроения "Звезда", Находкинского завода минеральных удобрений, транспортно-логистического узла ВСК, угольно-морского порта "Судохол".

"Очень важным фактором сейчас является развитие специального административного режима. В 2023 году количество резидентов утроилось, в конце 2022 было всего 17, плюс 43 резидента за еще неполный календарный год. Активы приближаются к 5 трлн рублей, но и бюджеты всех уровней ощутимую получают поддержку - 3,4 млн рублей", - сказал министр.

План развития портовой инфраструктуры региона до 2030 года был представлен премьеру на карте. "При сегодняшнем грузообороте 149 млн тонн создаются еще мощности на 163 млн тонн", - сказал Чекунков.