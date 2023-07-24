Бортовой прибор для прогнозирования природных аномалий вывели на орбиту

В Ростехе сообщили, что ИКФС-2 измеряет исходящее тепловое излучение поверхности Земли и позволяет прогнозировать природные катаклизмы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бортовой инфракрасный фурье-спектрометр (ИКФС) для дистанционного зондирования Земли, созданный холдингом "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех"), выведен на орбиту в составе метеоспутника "Метеор-М". Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Как пояснили в Ростехе, прибор ИКФС-2 измеряет исходящее тепловое излучение поверхности Земли и позволяет прогнозировать природные катаклизмы.

"Фурье-спектрометр, выведенный на орбиту в комплектации метеоспутника, следит за перепадами давления, температуры, влажности, контролирует концентрацию газов в тропосфере. Это позволяет метеорологам более точно прогнозировать изменения погоды, в том числе в области экстремальных значений. На практике это поможет спасать человеческие жизни - заблаговременно готовить оповещения о надвигающихся ураганах, цунами, смерчах и прочих природных аномалиях", - приводятся в сообщении слова исполнительный директор Ростеха Олега Евтушенко.

Прибор разработан сотрудниками Красногорского завода им. С.А. Зверева (входит в "Швабе") совместно со специалистами Научно-исследовательского института информатики и систем управления МГТУ им. Н.Э. Баумана и Государственного научного центра РФ "Исследовательский центр имени М.В. Келдыша".