FT: компания из США будет производить кремний в ФРГ для снижения зависимости от КНР

По информации газеты, Китай контролирует большую часть мировых мощностей по производству графита, пригодного для использования в аккумуляторных батареях

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Американская компания по производству аккумуляторов Group 14 приобрела немецкую Schmid Silicon Group, чтобы начать на ее базе производство кремния. Это поможет странам Запада снизить зависимость от графита из КНР, пишет в понедельник британская газета Financial Times.

Как заявил исполнительный директор компании Рик Люббе, она планирует "как можно скорее" возобновить производство "на простаивающем предприятии", чтобы удовлетворить нужды потребителей во "внутренних поставках" на фоне "ситуации, когда и США, и ЕС понимают стратегическое значение аккумуляторов" и стремятся снизить зависимость от поставок ресурсов из КНР.

По данным издания, Китай контролирует большую часть мировых мощностей по производству графита, пригодного для использования в аккумуляторных батареях. Компания Group 14, спонсорами которой являются Porsche и правительство США, планирует заменить такой графит на кремний, что станет важным шагом в попытке построить независимые от Китая производственные линии.

В конце марта этого года Урсула фон дер Ляйен ввела в обиход европейской бюрократии выражение "снижение рисков в отношениях с Китаем", который включает в первую очередь уменьшение зависимости от КНР по импорту редкоземельных элементов.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявляла, что, сократив закупки российских нефти и газа и запретив поставки российского угля, ЕС попал в зависимость от Китая по ресурсам, необходимым для производства альтернативных источников энергии, в частности солнечных батарей.

По данным созданной Еврокомиссией структуры Critical Raw Materials Alliance, Китай производит около 60% германия, порядка 80% галлия, 85% магния и 70% графита в мире.