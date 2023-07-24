Посол Белоруссии: финские и датские бизнесмены полулегально налаживают контакты с Минском

Как сообщил Алексей Самосуев, в диппредставительство "приходят представители и бизнеса, и культуры"

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Представители бизнеса и культуры Финляндии и Дании полулегально налаживают отношения с Белоруссией. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сообщил посол Белоруссии в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания Алексей Самосуев.

"К нам инициативно приходят представители и бизнеса, и культуры. Где-то, может быть, полулегально, потому что вы видите, какая истерика творится вокруг смелых финских ребят, которые вдруг говорят: "А что это мы идем против славян?" Мы это понимаем прекрасно и стараемся тихонько, где-то, чем можем, помогаем", - сказал дипломат во время проходящего в Минске семинара с руководителями белорусских загранучреждений.

Самосуев отметил, что белорусскому "посольству тут как-то не резон выпячивать свою деятельность". "Поэтому где-то происходит все кулуарно, где-то очень аккуратно, очень точечно, но я смею вас заверить, что эта работа действительно идет в отношении двух стран - Финляндии и Дании", - сообщил посол.

"Мы искренне верим, что в самой обозримой перспективе эти контакты смогут с нами, с Республикой Беларусь, нормально сосуществовать. Причем у них понимание абсолютное, что это будет именно взаимодействие в две стороны - не только для Беларуси, но в том числе выгодно и для них самих, для европейцев", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "просто сидеть и ничего не делать посольство ни в коей мере не может". "Вся наша деятельность сейчас направлена на то, чтобы сохранить все то, что имеется, чтобы это никуда не исчезло. И мы искренне верим, что финляндский народ, финляндское руководство рано или поздно поймет, что все-таки лучше всего жить в соседстве, в мире и развиваться на благо наших всех стран", - сказал Самосуев.