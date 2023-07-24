"Камаз" приостановил выпуск грузовиков в связи с двухнедельным корпоративным отпуском

Как сообщили в компании, отдых камазовцев продлится до 6 августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Камаз" приостановил до 6 августа производство грузовиков в связи с уходом в двухнедельный корпоративный отпуск. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня, 24 июля, начался корпоративный оплачиваемый отпуск работников ПАО "Камаз". Отдых камазовцев продлится до 6 августа. Производство основной продукции, приостановленное на период двухнедельного корпоративного отпуска, будет запущено 7 августа", - отмечается в сообщении.

При этом часть персонала продолжает работать в штатном режиме.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (47,2%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%).