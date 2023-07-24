24 июля, 08:14
Динамика ключевой ставки Центробанка

ТПП ожидает повышения ключевой ставки на 50-75 б.п. на ближайших заседаниях ЦБ

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин считает, что повышение ставки значительно не повлияет на операционные процессы бизнеса и на планы по инвестициям

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ТПП РФ ожидает, что по итогам ближайших заседаний совета директоров Банка России будет принято решение о повышении ключевой ставки в пределах 50-75 базисных пунктов. Об этом сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, эксперты готовятся к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ РФ.

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"Решение можно назвать ожидаемым. Более того, регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Это делается для стабилизации инфляции вблизи 4%. В связи с этим в бизнес-сообществе готовятся к циклу ужесточения. В ТПП РФ прогнозируют, что по итогам ближайших заседаний совета директоров ЦБ ставка вырастет в пределах 50-75 базисных пунктов", - сказал Катырин.

По его оценке, повышение ставки значительно не повлияет на операционные процессы бизнеса и на планы по инвестициям.

"В то же время это снизит доступность кредитования в сегменте малого и среднего предпринимательства, для которого оптимальной в текущих условиях является ставка ЦБ на уровне 5%", - заключил глава ТПП РФ. 

Теги:
РоссияДинамика ключевой ставки ЦентробанкаКатырин, Сергей Николаевич
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