Мишустин поддержал проект расширения выездной трассы из Омска в сторону Новосибирска

Там появится четыре автомобильных полосы вместо существующих двух

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал помочь Омской области с расширением выезда из Омска в сторону Новосибирска - там появится четыре автомобильных полосы вместо существующих двух.

С такой просьбой к нему обратился врио губернатора региона Виталий Хоценко на прошедшей 24 июля встрече. Речь идет о Сыропятском тракте, реконструкцию которого планируется завершить уже осенью 2023 года. "Там очень большое, интенсивное движение. Две полосы - мы их расширяем до четырех полос. Проект "длинный", большой. У нас последний участок - 6 км дорог. Если поддержите, мы часть региональных средств с этого проекта заберем, направим их на улично-дорожную сеть в городе. Плюс сделаем к каждой школе по технологии Росатома переходы в этом и следующем году", - предложил Хоценко.

Взамен этого власти региона попросили выделить им средства на завершение работ по Сыропятскому тракту. "Хорошая идея", - отреагировал Мишустин. На это требуется 300 млн рублей. "Я обязательно дам все необходимые поручения. Посмотрим, что с финансированием. Поддержим", - заверил премьер.