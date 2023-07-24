ФТС готова принимать данные иранских коллег о таможенной стоимости товара

Как сообщили в ведомстве, этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Москве с иранской делегацией

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России готова принимать и учитывать данные иранской таможни о стоимости товара. Об этом на встрече с иранской делегацией в Москве заявил врио руководителя службы Руслан Давыдов.

"Наивысшим уровнем доверия у нас обладает информация, получаемая от таможенной службы страны-экспортера. При осуществлении прямых поставок мы готовы принимать и учитывать данные о таможенной стоимости от иранских коллег", - сказал Давыдов.

Также в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Давыдов также пригласил представителей иранской стороны принять участие в работе Международного таможенного форума, который пройдет 30-31 октября в Москве.

Делегацию Ирана возглавлял губернатор провинции Мазендеран Сейед Махмуд Хусейни Пур. В мероприятии также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали.