Расходы на предотвращение ЧП будут считаться приоритетными при банкротстве предприятий

Согласно подписанному президентом закону, вводятся критерии, по которым можно оценить риски возникновения таких катастроф

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому при банкротстве предприятий расходы, призванные снизить риск возникновения техногенных, экологических катастроф или наступления их последствий, будут погашаться без очереди. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вводятся критерии, по которым можно оценить риски возникновения таких катастроф. К ним относится повреждение конструкции объекта, нарушение норм безопасности, включая несоблюдение температурного режима.

Первоочередными при этом будут считаться те расходы, прекращение выделения средств на которые может вызвать техногенную катастрофу. Это, в частности, прекращение электроснабжения опасного объекта. Размер платежей должен соответствовать минимально необходимому.

Если банкрот подаст заявление, то арбитражный суд может обязать кредитора не прекращать поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, которые необходимы для безопасного состояния объекта.

Закон вступит в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования. В случае, если на день вступления в силу закона должник продолжает нести такие расходы, сведения о них должны быть включены конкурсным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.