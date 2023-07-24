ЛДПР намерена настаивать на полном запрете частной коллекторской деятельности

По словам председателя партии Леонида Слуцкого, право заниматься такой деятельностью должно быть только у государства

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ЛДПР будет и дальше настаивать на том, чтобы частная коллекторская деятельность в России была запрещена, право ей заниматься должно быть только у государства. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил председатель партии Леонид Слуцкий.

"ЛДПР продолжает настаивать на полном запрете коллекторской деятельности", - сказал он. Слуцкий напомнил, что впервые либерал-демократы внесли такой законопроект еще в 2014 году.

Депутат напомнил слова основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что право на насилие должно быть только у государства. По словам Слуцкого, речь идет не о "праве на насилие", а о цивилизованной и грамотной работе с должниками, в то время как привлечение частных коллекторов повлекло "массу нарушений прав человека".