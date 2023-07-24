Путин подписал закон об особенностях приватизации газораспределительных сетей

Согласно документу, уступка преимущественного права на приобретение приватизируемого объекта будет запрещена

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях приватизации сетей газораспределения и газопотребления. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Преимущественное право на покупку объектов газоснабжения получат газораспределительные организации, если такие объекты у них находятся на правах аренды или в безвозмездном срочном пользовании сроком от двух лет. При использовании такого права покупки стоимость объекта газоснабжения принимается равной его рыночной стоимости. Уступка преимущественного права на приобретение приватизируемого объекта будет запрещена.

При включении объекта газоснабжения в прогнозный план приватизации государственного (муниципального) имущества лицо, обладающее преимущественным правом покупки, должно направить в уполномоченный орган заявление о намерении заключить договор купли-продажи этого объекта. После этого орган должен обеспечить заключение договора на проведение оценки его рыночной стоимости. В течение двух недель с даты принятия отчета уполномоченный орган должен принять решение об условиях его приватизации. Проект договора купли-продажи и копия решения об условиях приватизации будут направляться покупателю в течение 10 дней, а на заключение договора отводится не более 60 дней.

В случае отказа лица, обладающего правом покупки, либо в случае неподписания договора приватизация объектов газоснабжения проводится через конкурс. При продаже объектов на конкурсе должно предусматриваться также обременение этих объектов эксплуатационными обязательствами. Договор купли-продажи должен содержать существенные условия: об обязанности нового собственника объекта газоснабжения выполнить в полном объеме условия конкурса, о расторжении договора купли-продажи объектов газоснабжения в случае нарушения новым собственником условий документа. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать семь лет.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснял, что закон позволит повысить надежность и безопасность эксплуатации объектов газоснабжения, обеспечить их надлежащее обслуживание, безаварийную работу газового оборудования. Объекты газоснабжения будут передаваться только газораспределительным организациям, имеющим лицензию, и исключительно единым комплексом, дробление систем и объектов на части будет запрещено, отмечал депутат.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.